МО: военные РФ пресекли две попытки выдвижения ВСУ на Южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра российской группировки войск "Восток" Олег Чехов сообщил, что подразделения группировки пресекли попытки выдвижения групп пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении, передает ТАСС.
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