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Военные группировки войск «Центр» рассказали о подготовке бойцов на полигоне

Военные группировки войск «Центр» рассказали о подготовке бойцов на полигоне

Военнослужащие 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» 1 февраля рассказали, что проходят подготовку в течение нескольких недель, прежде чем приступить к выполнению задач в зоне специальной военной операции (СВО).

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