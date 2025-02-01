Военные группировки войск «Центр» рассказали о подготовке бойцов на полигоне

Военнослужащие 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» 1 февраля рассказали, что проходят подготовку в течение нескольких недель, прежде чем приступить к выполнению задач в зоне специальной военной операции (СВО).
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