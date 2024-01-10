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Филипп Киркоров прокомментировал слухи о своём бегстве из России

Филипп Киркоров прокомментировал слухи о своём бегстве из России

Народный артист России высказался о своей эмиграции в ДубайСвой первый концерт в 2024 году Филипп Киркоров провёл не на Родине, а в Дубае.

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Комментарии
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Надежда
Не нужно думать об этом ... из голубятни лучше, чем есть! Куда ОНО сбежит, где еще этого лупоглазого гейку ждут и знают!( Хотя нет, отметился лупоглазый и в штатах... уголовным делом с охранником, и во Франции позорным делом о наглом плагиате-воровстве у Дидье Маруани его авторской музыки! Пока филька в России этому хаму и лжецу ничего не грозит и он это прекрасно осознает!((😡
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