Поисковики назвали категорию чаще всего пропадающих россиян

Причинами названы инсульты и другие проблемы со здоровьем.фото: Pr Scr t.me/rt_russianЧаще других в России пропадают мужчины в возрасте от 25 до 45 лет, рассказал председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григория Сергеева, Как он уточнил в беседе с ТАСС, пик исчезновений приходится на 40-летний возраст.