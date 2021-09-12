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В Ленобласти объявили штормовое предупреждение — ожидаются ливни и грозы. Вечером такая погода придет в Петербург

В Ленинградской области объявили штормовое предупреждение, сообщает региональное управление МЧС. В воскресенье, 12 сентября, начиная с 12–15 часов, преимущественно в западных районах, ожидаются ливни и грозы, предупреждают в ведомстве со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

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