В Ленобласти объявили штормовое предупреждение — ожидаются ливни и грозы. Вечером такая погода придет в Петербург

В Ленинградской области объявили штормовое предупреждение, сообщает региональное управление МЧС. В воскресенье, 12 сентября, начиная с 12–15 часов, преимущественно в западных районах, ожидаются ливни и грозы, предупреждают в ведомстве со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».