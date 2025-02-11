Поставщик устанавливает выключатель на материнскую плату AMD X870, чтобы облегчить извлечение графического процессора

После многочисленных сообщений об износе разъема GPU PCIe, связанного с функцией Asus Q-Release Slim на некоторых материнских платах, компания Colorful воспользовалась возможностью продемонстрировать свое решение этой проблемы (через Weibo).
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