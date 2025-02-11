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Поставщик устанавливает выключатель на материнскую плату AMD X870, чтобы облегчить извлечение графического процессора

Поставщик устанавливает выключатель на материнскую плату AMD X870, чтобы облегчить извлечение графического процессора

После многочисленных сообщений об износе разъема GPU PCIe, связанного с функцией Asus Q-Release Slim на некоторых материнских платах, компания Colorful воспользовалась возможностью продемонстрировать свое решение этой проблемы (через Weibo).

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