Спектакль «Мадам Бовари»

Изданный во второй половине XIX века роман «Мадам Бовари» совершил революцию в мировой литературе. Автор наделил героев своей книги сильными характерами и впервые показал человека не идеальным, а настоящим, со всеми его пороками и страстями.
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