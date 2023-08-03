Хроника СВО: Марочко заявил, на Краснолиманском участке, ВСУ бросает боевиков на гибель, минируя пути отхода

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, сообщил журналистам РИА Новости о новой «убийственной» тактике Киева, они бросают украинских солдат на верную смерть, выписывая им билет в один конец и дистанционно минируя пути отхода на прежние рубежи.