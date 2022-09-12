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Норин сообщил, почему не была уничтожена бронетехника ВСУ в Харьковской области

Норин сообщил, почему не была уничтожена бронетехника ВСУ в Харьковской области

Эксперт в сфере военной истории, специализирующийся на изучении конфликтов, в которых принимала участие Россия, Евгений Норин заявил, что техника Вооружённых сил Украины в Харьковской области находилась в более выгодном положении, чем на Херсонщине.

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