5 уникальных пешеходных мостов, по которым захочется гулять снова и снова

Инженерная и архитектурная мысль не знает границ. И очень здорово, что современные дизайнеры распространяют свои идеи не только на сооружение грандиозных и неординарных зданий, но и на строительство уникальных мостов.
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