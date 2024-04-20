Извинения на камеру, отправка на СВО и самокатные дела. Итоги недели «Нового Дня»

Редакция «Нового Дня» подводит итоги очередной уходящей недели: кто из известных уральцев на этой неделе отправился на СВО, а кто вернулся и получил «скидку» в суде? Почему Екатеринбург тянет вниз всю область? Как резкое потепление повлияло на криминальную повестку? Об этом и другом, не менее интересном, в обзоре «Нового Дня».