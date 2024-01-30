Более 20 беспилотников ВСУ сбили за ночь над территорией России

Силы российской системы ПВО за минувшую ночь отразили атаку более 20 беспилотников ВСУ. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, 11 украинский беспилотник был уничтожен в небе над Крымом, пять было перехвачено над Белгородской областью, три — над Брянской, по одному — над Калужской и Тульской областями.
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