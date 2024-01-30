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Более 20 беспилотников ВСУ сбили за ночь над территорией России

Более 20 беспилотников ВСУ сбили за ночь над территорией России

Силы российской системы ПВО за минувшую ночь отразили атаку более 20 беспилотников ВСУ. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, 11 украинский беспилотник был уничтожен в небе над Крымом, пять было перехвачено над Белгородской областью, три — над Брянской, по одному — над Калужской и Тульской областями.

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