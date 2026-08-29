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Водила

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Прожиг двигателя: где заканчивается польза и начинается самообман

Прожиг двигателя: где заканчивается польза и начинается самообман

Среди автомобилистов давно укоренилась привычка периодически устраивать мотору так называемую «прожарку».

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