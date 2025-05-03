«Какая-то дикость»: в Совфеде ответили Зеленскому на слова о параде 9 Мая

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Комментарии
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В С
Триперный крысёныш.
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15 час.
АД
Александр Доливо
Этого обдолбыша, вместе с его командой, пора утилизировать. Дальше будет только хуже, нельзя затягивать, надеясь на здравомыслие!
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14 час.
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