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Нелсон, вратарь «Вегаса» Томпсон и Форсберг – звезды дня в НХЛ

Нелсон, вратарь «Вегаса» Томпсон и Форсберг – звезды дня в НХЛ. Первая звезда – форвард «Айлендерс» Брок Нелсон с хет-триком в ворота «Далласа» (4:2).

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