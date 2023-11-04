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Тренера СКА Ротенберга дисквалифицировали на один матч КХЛ за критику судейства

Тренера СКА Ротенберга дисквалифицировали на один матч КХЛ за критику судейства

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) дисквалифицировала на один матч регулярного чемпионата главного тренера санкт-петербургского клуба СКА Романа Ротенберга за публичные комментарии по поводу действий судей во время игры его команды с омским «Авангардом».

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