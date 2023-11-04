Тренера СКА Ротенберга дисквалифицировали на один матч КХЛ за критику судейства

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) дисквалифицировала на один матч регулярного чемпионата главного тренера санкт-петербургского клуба СКА Романа Ротенберга за публичные комментарии по поводу действий судей во время игры его команды с омским «Авангардом».