Глава МИД РБ Алейник: поддержка Литвой экстремистов может иметь эффект бумеранга

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник в интервью РИА Новости заявил, что Вильнюсу следует перестать поддерживать экстремистов, выступающих против белорусских властей, так как это может иметь эффект бумеранга.
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