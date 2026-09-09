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До финала далеко: арест «Профессора Молчанова» перерастает в затяжной спор

До финала далеко: арест «Профессора Молчанова» перерастает в затяжной спор

Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг российского корабля «Профессор Молчанов», который арестовали в Норвегии, пока не разрешилась.

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