Бакальчук заявила о крахе брака задолго до идеи объединения Wildberries с Russ

Global Look Press/Maksim Konstantinov Основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что крах ее брака с Владиславом Бакальчуком начался задолго до идеи объединения маркетплейса с Russ.
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