Опальный пермский депутат обвинил бывших коллег в подделке документов

Ранее Сергей Медведев раскритиковал СВО и сбежал из страны.Бывший пермский депутат Сергей Медведев, раскритиковавший СВО и сбежавший из страны, обвинил бывших коллег в подделке его заявления о сложении полномочий и незаконном лишении его мандата.