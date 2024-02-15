Опальный пермский депутат обвинил бывших коллег в подделке документов

Ранее Сергей Медведев раскритиковал СВО и сбежал из страны.Бывший пермский депутат Сергей Медведев, раскритиковавший СВО и сбежавший из страны, обвинил бывших коллег в подделке его заявления о сложении полномочий и незаконном лишении его мандата.
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