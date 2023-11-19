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Посетителям тверской Горьковки расскажут об одном из основателей русского верлибра

Посетителям тверской Горьковки расскажут об одном из основателей русского верлибра

В тверской библиотеке имени Горького 19 ноября филолог, стиховед, преподаватель Тверского государственного университета Александр Степанов проведет лекцию «Русская неофициальная поэзия: Геннадий Алексеев».

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