Посетителям тверской Горьковки расскажут об одном из основателей русского верлибра

В тверской библиотеке имени Горького 19 ноября филолог, стиховед, преподаватель Тверского государственного университета Александр Степанов проведет лекцию «Русская неофициальная поэзия: Геннадий Алексеев».
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