Арестованный кадровик МО РФ за четыре года приобрел участок и «Волгу»

Арестованный по делу о взяточничестве начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов за четыре года службы приобрел участок в 15 соток, советский автомобиль «Волга» и долю в квартире, передает РИА Новости.
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