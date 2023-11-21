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Китай

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Си Цзиньпин по видеосвязи примет участие во внеочередной встрече руководителей стран БРИКС по палестино-израильскому конфликту

Пекин, 20 ноября /Синьхуа/ -- По приглашению президента ЮАР Сирила Рамафосы председатель КНР Си Цзиньпин вечером 21 ноября в Пекине примет по видеосвязи участие во внеочередной встрече руководителей стран БРИКС по палестино-израильскому конфликту и выступит с важной речью.

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