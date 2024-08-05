Глава Минобороны Белоусов обратился к российским бойцам в Донбассе

МОСКВА, 6 августа, ФедералПресс. Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 6-го танкового полка и 114-й мотострелковой бригады с освобождением Новоселовки Первой в ДНР.
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