Новак проголосовал на выборах депутатов Госдумы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак проголосовал на избирательном участке в Москве на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера.
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