Конгрессмен обвинил Маска в нарушении договоренностей с США из-за Тайваня

Американский миллиардер, предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск нарушает свои контрактные обязательства перед США, когда отказывается распространить свою сеть военной спутниковой связи SpaceX Starshield на территорию Тайваня.
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