ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Знакомьтесь, это Зарко. Он грузин.
"Русские, ни шагу назад. На вас вся надежда". Грузин обратился к русскому народу
Комментарии
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Надежда
А кто говорит о "друзьях"? Соседи должны быть зависимы от России, а не от запада. Тогда они будут знать свое место в иерархии, под кем им выгоднее.)
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1 час.
аг
александр град
Вспомнили Россию когда припекло от гегемона (США санкции ввели)! И православие вспомнили, а где вы раньше были выбирая курс на противостояние и желание быть в ЕС? Вот и попляшите сейчас. Абхазы уже на грани. Эти прикрываются детьми.
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36 мин.
Андрей Соловьев
А почему он до сих пор не на СВО ?
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14 мин.
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