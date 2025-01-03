"Русские, ни шагу назад. На вас вся надежда". Грузин обратился к русскому народу

Надежда А кто говорит о "друзьях"? Соседи должны быть зависимы от России, а не от запада. Тогда они будут знать свое место в иерархии, под кем им выгоднее.)

аг александр град Вспомнили Россию когда припекло от гегемона (США санкции ввели)! И православие вспомнили, а где вы раньше были выбирая курс на противостояние и желание быть в ЕС? Вот и попляшите сейчас. Абхазы уже на грани. Эти прикрываются детьми.