Игорь Шестеркин: «Панарин обещал, что если буду забивать, то поделится своим контрактом». Тот ответил: «Если Байден налоги снизит»

Игорь Шестеркин ответил на шутку Артемия Панарина про свой контракт. «Он обещал, что если я буду забивать, то он поделится своим контрактом», – сказал российский вратарь «Рейнджерс» после матча с «Питтсбургом» (3:0) на совместной пресс-конференции.