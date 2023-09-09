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День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-1856 годов

День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-1856 годов

Во время войны, которая продолжалась с 1853 по 1856 год и была впоследствии названа Крымской, противниками России были Турция, Британия, Франция и Сардиния.

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