День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-1856 годов

Во время войны, которая продолжалась с 1853 по 1856 год и была впоследствии названа Крымской, противниками России были Турция, Британия, Франция и Сардиния.
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