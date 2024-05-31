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Врачи сообщили, что храп может быть симптомом серьезных заболеваний

Врачи сообщили, что храп может быть симптомом серьезных заболеваний

Храп во время сна может быть индикатором заболеваний дыхательной и кардиоваскулярной систем.Храп во время сна может быть индикатором более серьезных заболеваний дыхательной и кардиоваскулярной систем.

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