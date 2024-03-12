Mash: хоккеист выпил нашатырный спирт во время матча в Москве

В Москве правоохранители выясняют обстоятельства получения химических ожогов 40-летним игроком хоккейного луба Wolta Валерием Зотовым, выпившим нашатырный спирт во время матча, сообщает Telegram-канал Mash.
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