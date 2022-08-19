Мощные взрывы прогремели в освобожденном Мелитополе

wikipedia.org/Олег Довгаль /CC BY-SA 3.0 Несколько мощных взрывов прогремели в Мелитополе. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, предварительно, в городе работает противовоздушная оборона.
wikipedia.org/Олег Довгаль /CC BY-SA 3.0 Несколько мощных взрывов прогремели в Мелитополе. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, предварительно, в городе работает противовоздушная оборона.
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