От личное мнение

479 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Питер Эсклянов
    А это совсем не по-военному рассказывать тактические хитрости, "болтун-находка для шпиона"Командир танковой...
  • Россиянин
    А нам либеода в уши льет что ТАМ, НА ЗАПАДЕ свобода. На самом деле, они такие же недалекие как Гайдар, хоть и с высши...Экономист Дудчак ...
  • Nazim Ярмагомедов
    При чем тут Турция,какой шенген? Россияне могут сесть в самолет и прилететь в Турцию и там на месте купить(оформить) ...Турция несет убыт...

Мощные взрывы прогремели в освобожденном Мелитополе

Мощные взрывы прогремели в освобожденном Мелитополе

wikipedia.org/Олег Довгаль /CC BY-SA 3.0 Несколько мощных взрывов прогремели в Мелитополе. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, предварительно, в городе работает противовоздушная оборона.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх