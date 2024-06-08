Родные Заворотнюк высказались о нейрохирурге — единственном согласившемся ее оперировать

Родные Анастасии Заворотнюк поблагодарили врачей. Близкие Анастасии Заворотнюк, в течение девяти дней после ее кончины, решили выразить благодарность медицинскому персоналу, который неустанно лечил актрису в течение пяти лет.
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