Военное обозрение

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Бомбардировщики В-52 ВВС США пролетели над Балканами «в знак поддержки Украины»

Бомбардировщики В-52 ВВС США пролетели над Балканами «в знак поддержки Украины»

Два стратегических бомбардировщика Военно-воздушных сил США В-52 пролетели на небольшой для них высоте над хорватским городом Дубровник и тремя другими балканскими странами «в знак поддержки Украины».

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