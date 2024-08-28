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Риттер заявил, что Сырский заплатил большую цену за атаку на Курскую область

Риттер заявил, что Сырский заплатил большую цену за атаку на Курскую область

Киевский режим оттянул часть сил для атаки на Курскую область и теперь терпит поражение в Донбассе. Главком ВСУ Александр Сырский заплатил большую цену за нападение на российский регион, считает отставной разведчик ВС США Скотт Риттер.

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