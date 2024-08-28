Риттер заявил, что Сырский заплатил большую цену за атаку на Курскую область

Киевский режим оттянул часть сил для атаки на Курскую область и теперь терпит поражение в Донбассе. Главком ВСУ Александр Сырский заплатил большую цену за нападение на российский регион, считает отставной разведчик ВС США Скотт Риттер.
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