Экипажи танков Т-90М «Прорыв» уничтожили опорный пункт и живую силу ВСУ

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» в ходе выполнения боевой задачи уничтожили взводный опорный пункт, расчет с установкой АГС-17 и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения СВО.
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