Я разбирала коробку, доставшуюся в наследство от бабушки, и получила кое-что более ценное, чем колечки да брошки

«Оленька, просыпайся!» Как вспомню эти чудесные утра на каникулах у бабушки, так сразу улыбка расцветает на пол-лица: солнышко ласково светит в окошко, бабушка жарит оладьи, а на столе меня уже ждет чашка чая.