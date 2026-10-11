Проба 2
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Проба 2

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Я разбирала коробку, доставшуюся в наследство от бабушки, и получила кое-что более ценное, чем колечки да брошки

Я разбирала коробку, доставшуюся в наследство от бабушки, и получила кое-что более ценное, чем колечки да брошки

«Оленька, просыпайся!» Как вспомню эти чудесные утра на каникулах у бабушки, так сразу улыбка расцветает на пол-лица: солнышко ласково светит в окошко, бабушка жарит оладьи, а на столе меня уже ждет чашка чая.

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