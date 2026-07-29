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Газета «Культура»

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В Петербурге завершился фестиваль «Звезды белых ночей»

В Петербурге завершился фестиваль «Звезды белых ночей»

В Санкт-Петербурге официально завершился XXXIV Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей». Смотр охватил площадки театра, включая историческую и новую сцены, Концертный зал, пространство Стравинского и камерные залы, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

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