В Петербурге завершился фестиваль «Звезды белых ночей»

В Санкт-Петербурге официально завершился XXXIV Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей». Смотр охватил площадки театра, включая историческую и новую сцены, Концертный зал, пространство Стравинского и камерные залы, сообщает пресс-служба Минкультуры России.
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