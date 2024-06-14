На Украине заявили о проверке «Азова» правительством США

Постпред Украины при ООН Кислица: США не нашли нарушений при проверке «Азове» Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что правительство США проверило «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
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