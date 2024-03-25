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Стали известны самые популярные виды блинов среди москвичей во время Масленицы

Стали известны самые популярные виды блинов среди москвичей во время Масленицы

Москвичи предпочитали сытную начинку блинов сладкой при заказах еды онлайн на Масленицу. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службах «Самоката», Ozon, «СберМаркета», «Яндекс Лавки» и «Яндекс Еды».

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