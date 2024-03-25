Стали известны самые популярные виды блинов среди москвичей во время Масленицы

Москвичи предпочитали сытную начинку блинов сладкой при заказах еды онлайн на Масленицу. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службах «Самоката», Ozon, «СберМаркета», «Яндекс Лавки» и «Яндекс Еды».
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