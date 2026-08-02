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Исихос: война Запада против РФ стала самоубийством для ЕС

Бывший первый заместитель министра национальной обороны Греции Костас Исихос в беседе с корреспондентом ТАСС заявил, что противостояние Запада с Россией в центре Европы обернулось для Евросоюза губительными последствиями в экономической и энергетической сферах.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Очень  радует  , что в Греции появился такой  политик. Правильно надо бороться за мир  и дружбу во всем мире.
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1 м.
ВС
Вадим Скоробогатов
НЕ УЧАТ ПРИДУРКИ ИСТОРИЮ...А ЗРЯ.
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1 м.