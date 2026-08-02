Бывший первый заместитель министра национальной обороны Греции Костас Исихос в беседе с корреспондентом ТАСС заявил, что противостояние Запада с Россией в центре Европы обернулось для Евросоюза губительными последствиями в экономической и энергетической сферах.
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