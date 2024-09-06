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В Одессе декоммунизировали «Привоз» и глумятся над мемориалом Победы

В Одессе декоммунизировали «Привоз» и глумятся над мемориалом Победы

Как думаете, чем занимаются среднестатистические наци-депутаты, помимо того что воруют деньги? Ну, щеки там хотя бы раздувать, стоять с деловой папкой, «хайль!» на парадах… А вот и не угадали.

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Комментарии
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Traveller
Ну какая &quot;бойко&quot;? Там явная Бойкман.
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17 час.
Алексей Тан
Да-а-а... не любят они... ОХ как не любят ... РУССКИХ ПОБЕД!!!.... а во времена &quot;советиус&quot;.... как они пиарились, как пиарились!!... как будь то это ОНИ евреи и их грязная помесь... победили иудее-нацизм!!... то есть, САМИ СЕБЯ!!.... О! как!.
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17 час.
Алексей Тан
+++ !!!, 👍👍👍.
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17 час.

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