Как думаете, чем занимаются среднестатистические наци-депутаты, помимо того что воруют деньги? Ну, щеки там хотя бы раздувать, стоять с деловой папкой, «хайль!» на парадах… А вот и не угадали.
В Одессе декоммунизировали «Привоз» и глумятся над мемориалом Победы
Комментарии
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Traveller
Ну какая "бойко"? Там явная Бойкман.
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17 час.
Алексей Тан
Да-а-а... не любят они... ОХ как не любят ... РУССКИХ ПОБЕД!!!.... а во времена "советиус".... как они пиарились, как пиарились!!... как будь то это ОНИ евреи и их грязная помесь... победили иудее-нацизм!!... то есть, САМИ СЕБЯ!!.... О! как!.
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17 час.
Алексей Тан
+++ !!!, 👍👍👍.
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17 час.
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