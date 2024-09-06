В Одессе декоммунизировали «Привоз» и глумятся над мемориалом Победы

Алексей Тан

Да-а-а... не любят они... ОХ как не любят ... РУССКИХ ПОБЕД!!!.... а во времена "советиус".... как они пиарились, как пиарились!!... как будь то это ОНИ евреи и их грязная помесь... победили иудее-нацизм!!... то есть, САМИ СЕБЯ!!.... О! как!.