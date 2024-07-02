США не готовы обсуждать предложение Киева о бесполетной зоне

Возможность удовлетворить призыв Киева и создать бесполетную зону над частью Украины США не готовы обсуждать, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель 2 июля на брифинге.
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