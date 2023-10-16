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Как стать спокойными и счастливыми родителями

Как стать спокойными и счастливыми родителями

Расскажем, как поверить в свои силы и стать немного лучшей версией себя. фото: freepik.com Соцсети, реклама (да и общество) транслируют: родительство — это приятно, дети всегда должны быть здоровы и счастливы, а вам надо всё контролировать.

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