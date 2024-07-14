Тофилат – об убийстве на Рышкановке: Неудивительно, что для настоящих преступников и бандитов нет ресурсов

"Вся система, которая должна обеспечивать безопасность, занята прикрытием схем и преследованием неудобных людей", – утверждает бывший глава Железной дороги Олег Тофилат после убийства в столичном секторе Рышкановка 10 июля.
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