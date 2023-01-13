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Находки с затонувших кораблей

Находки с затонувших кораблей

Древний механизм, соус из рыбьей крови, кольцо с гигантским изумрудом, скала из серебряных слитков… Что еще таится на дне мирового океана, где за всю историю человечества затонуло около 3 млн кораблей?Счастливчик ФишерКороль Испании Филипп IV был разгневан: вместе с одним только галеоном Nuestra Señora de Atocha, 6 сентября 1622 года налетевшим на коралловые рифы у побережья Флориды, на дно отправились более 40 т драгоценного груза — золота, серебра, драгоценных камней и оружия.

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