1 сентябрьдән мәктәпләрдә берничә үзгәреш көтелә

1 сентябрьдән Россия мәктәпләрендә укучыларның тәртибен бәяләүгә, дәресләрдә кәрәзле телефоннар куллануга һәм чит телләрне өйрәнүгә кагылышлы берничә үзгәреш үз көченә керәчәк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым