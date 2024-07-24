Глава МИД Кулеба: Украина готова вести переговоры с российской стороной

Киев готов вести переговоры с российской стороной. С соответствующим заявлением в ходе беседы со своим китайским коллегой Ван И выступил руководитель министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует РИА Новости.
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