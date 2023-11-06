Доброволец Евгений Чайка из Новосибирской области погиб на СВО

Мужчина ушёл на спецоперацию вслед за мобилизованным братом.В селе Полойка Краснозёрского района Новосибирской области 7 ноября простятся с погибшим в зоне проведения специальной военной операции Евгением Чайкой.
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