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Доброволец Евгений Чайка из Новосибирской области погиб на СВО

Доброволец Евгений Чайка из Новосибирской области погиб на СВО

Мужчина ушёл на спецоперацию вслед за мобилизованным братом.В селе Полойка Краснозёрского района Новосибирской области 7 ноября простятся с погибшим в зоне проведения специальной военной операции Евгением Чайкой.

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