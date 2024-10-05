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Русская весна

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В ЕС выступили с заявлением о подготовке к войне с Россией

В ЕС выступили с заявлением о подготовке к войне с Россией

ЕС должен нарастить свой военный потенциал для возможной конфронтации с Россией, об этом, как сообщает Bloomberg, заявил кандидат на пост первого еврокомиссара по обороне Андрюс Кубилюс.

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